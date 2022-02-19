Радиоволновая хирургия помогает пациентам ММЦ «СОГАЗ» избавиться от храпа

Радиоволновая хирургия помогает пациентам ММЦ «СОГАЗ» избавиться от храпа Новости
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Хирурги медцентра «СОГАЗ» рассказали, как безопасно вылечить храп.

Специалисты отметили, что один из популярных методов лечения храпа — лазерная увулопластика. Это операция по удалению небного язычка и части тканей мягкого неба. Однако выяснилось, что лечение может вызывать последствия и ухудшать качество жизни пациентов, передает Пятый канал.

Заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой СПБГМУ имени Павлова, Сергей Карпищенко рассказал, что врачи проводят так называемую «щадящую» операцию — отрезают язычок мягкого неба. Однако из-за этого человек сталкивается с постоянной выраженной сухостью глотки, а при рефлюксной болезни — раздражающему воздействию кислоты из желудка. Несмотря на риски, такие операции до сих пор широко распространены и часто выполняются без показаний.

Ведущий оперирующий врач-оториноларинголог ММЦ «СОГАЗ» Алексей Аксенов рассказал, что для устранения храпа и апноэ сна помогает иссечение с помощью радиоволновой хирургии. Данный метод позволяет выполнить щадящую операцию, не вызывая формирования рубцов.

Высокая квалификация хирурга и качественное современное оборудование необходимы для проведения подобных операций.

 
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