Радиоведущая Полина Жукова назвала ответственной миссией свое участие в «Русских Перцах»

«Я очень рада присоединиться к команде «Русского Радио» и стать ведущей, без сомнения, лучшего утреннего шоу страны! Это волнительная и ответственная миссия, но я уверена, что мы с Димой справимся с ней!», — цитирует радиоведущую пресс-служба «Русской Медиагруппы».