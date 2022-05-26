Радиоведущая Полина Жукова назвала ответственной миссией свое участие в «Русских Перцах»

«Русского радио» запустило утреннее шоу «Русские Перцы» в составе обновленной команды ведущих — Димы Морозова, Антона Юрьева и Полины Жуковой. Представительница женской части коллектива признается, что испытывала волнение перед стартом проекта.
Обновленное шоу впервые вышло в эфир 25 мая. Дмитрий Морозов оценил программу с точки зрения получения опыта общения с коллегами перед многомиллионной аудиторией. Антон Юрьев пообещал слушателям много новых сюрпризов в рамках шоу этим летом. Полина Жукова поделилась собственными эмоциями от новой роли.
«Я очень рада присоединиться к команде «Русского Радио» и стать ведущей, без сомнения, лучшего утреннего шоу страны! Это волнительная и ответственная миссия, но я уверена, что мы с Димой справимся с ней!», — цитирует радиоведущую пресс-служба «Русской Медиагруппы».
По словам директора «Русского Радио» Владимира Борисова, он не сомневается, что «Русские Перцы» подарят слушателям массу положительных эмоций. Программу можно услышать в эфире радиостанции ежедневно в 07:00 по московскому времени.