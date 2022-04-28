«Радио Свобода» оштрафовали на 15 млн рублей за неудаление запрещенного контента

По данным источника в суде, всего в отношении «Радио Свобода» на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине. По каждому из них радиостанции грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.