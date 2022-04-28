«Радио Свобода» оштрафовали на 15 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Суд оштрафовал «Радио Свобода»* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) на 15 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Решение вынес мировой судья судебного участка Тверского района Москвы.
Об инциденте пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. СМИ признали виновным в совершении 16 административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»).
По данным источника в суде, всего в отношении «Радио Свобода» на судебный участок поступили 60 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине. По каждому из них радиостанции грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами