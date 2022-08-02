«Радио 1» установило рекорд по самому продолжительному марафону интервью

Марафон интервью длился 24 часа. Он начался 30 июля с 12.00 и закончился 31 июля в 12.00. Рекорд России был установлен «Радио 1» совместно с «Нестеренко центр». Несменной ведущей была Кристина Никитина.
Зафиксировал рекорд представитель «Книги рекордов России» Станислав Коненков. Суточный эфир провела теле- и радиожурналист, член Союза журналистов России Кристина Никитина. За сутки журналист успела провести около 50 интервью.
В эфире радио выступили общественные деятели, известные политики, актеры, спортсмены, экономисты, певцы и деятели культуры. Например, спикерами побывали Геннадий Онищенко, двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, народная артистка России Диана Гурцкая и многие другие.