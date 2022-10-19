Radeon RX 7900 XT всё же может оказаться быстрее GeForce RTX 4090. Новый флагман AMD выглядит потрясающе, если верить проверенному источнику

AMD представит видеокарты Radeon RX 7000 в начале ноября, а в продаже они ожидаются якобы в декабре. Но у производителей видеокарт уже есть образцы, которые сейчас проходят тестирование.





Согласно свежим данным, растровая производительность топовых адаптеров на основе Navi 31 будет примерно вдвое выше, чем у предшественников. То есть условная Radeon RX 7900 XT будет вдвое быстрее RX 6900 XT. Производительность с трассировкой лучей вырастет и вовсе более чем вдвое.

Учитывая, что RTX 4090 менее чем вдвое быстрее, нежели RTX 3090, а RX 6900 XT в целом примерно соответствует RTX 3090, получается, что RX 7900 XT может оказаться быстрее нового флагмана Nvidia. Кроме того, референсная карта AMD нового поколения будет выглядеть потрясающе, если верить инсайдеру.

Информацией поделился надёжный инсайдер Greymon55. В своё время он указал частотный потенциал процессоров Ryzen 7000, описал RX 6950 XT и первым рассказал о бюджетной RX 6500 XT.