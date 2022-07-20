Radeon RX 7900 XT получит крошечный для топовой видеокарты GPU, но есть нюанс

Видеокарта Radeon RX 7900 XT будет основана на очень маленьком, по меркам класса, графическом процессоре.





Согласно свежим данным, площадь кристалла GPU Navi 31 составляет всего около 350 мм2 или чуть более. Для сравнения: площадь Navi 21 — 520 мм2. А Navi 31 по площади сопоставим с Navi 22, который лежит в основе Radeon RX 6700 XT. При этом у нового GPU, согласно имеющимся данным, будет примерно в шесть раз больше потоковых процессоров. Однако никакой магии тут нет.

Как мы недавно узнали, Navi 31 будет весьма необычным GPU. Вопреки огромному количеству ранних слухов и утечек, он не будет двухкристальным. Вместо этого непосредственно GPU будет монолитным и небольшим, но вокруг него расположится шесть кристаллов MCD (Memory Complex Die). Это просто кеш-память, которая вынесена в отдельные чипы. Причём три из шести чипов могут иметь ещё дополнительные чипы, размещённые сверху или снизу посредством 3D V-Cache.

В итоге площадь упаковки или теплораспределительной крышки может составить около 590 мм2, что уже соответствует классу.

Информацией поделился проверенный источник Greymon55, который уже не раз раскрывал параметры будущих видеокарт.