Radeon RX 6950 XT построена на графическом процессоре Navi 21 KXTX и поддерживает память Hynix и Samsung

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Несмотря на то, что 3D-карта AMD Radeon RX 6950 XT пока не поступила в продажу, в Сети уже обнаружились дампы BIOS двух моделей на базе новинки – MSI Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio и Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure. И в них есть кое-что интересное.





Во-первых, значением TDP. В первом случае оно составляет 332 Вт, но может быть увеличено до 372 Вт. Во втором случае базовое значение TDP – 325 Вт, максимальное – 390 Вт. Так как TDP учитывает потребление энергии памятью и процессором, энергопотребление всей системы (то есть всей видеокарты) запросто может оказаться выше 400 Вт. По крайней мере в случае Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure.





Второй момент, обращающий на себя внимание, температурные лимиты. Так, максимальная температура памяти – 100 °С, максимальное значение Hotspot – 110 °C, а тепловая защита срабатывает при достижении температуры 118 °С.

Третий момент – в BIOS прописано наименование GPU, и это Navi 21 KXTX, а не XTXH, как сообщалось ранее. Таким образом, у AMD уже четыре варианта флагманского GPU. Теоретически, версии BIOS XT и XTXH совместимы, но есть один принципиальный момент: в варианте для XTXH прописана только память Samsung и Hynix частотой 18 ГГц. И вот этот момент, скорее всего, сделает невозможным применение BIOS от обычных XT в KXTX. Точнее прошить видеокарту скорее всего можно будет, вот только вряд ли она после этого стартует.