Radeon RX 6700 появилась в продаже в Европе. Цена – как будто во времена дефицита

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Radeon RX 6700 уже около месяца продается в Китае, и вот сейчас эта 3D-карта в исполнении Sapphire появилась в продаже в Европе. Цена при этом сильно впечатляет: ретейлеры во Франции и в Испании предлагают купить новинку за 570-580 евро (с учетом НДС). Это очень дорого, будто во времена дефицита видеокарт. Для сравнения, в Германии Radeon RX 6700 XT ретейлером MediaMarkt продается за 590 евро без скидки (550 со скидкой), а Radeon RX 6800 ненамного дороже – 680 евро.





Правда, есть в Испании ретейлер, который предлагает Radeon RX 6700 со скидкой 35% – за 380 долларов. И вот эта цена уже больше соответствует ценообразованию на рынке видеокарт сейчас.









Напомним, Radeon RX 6700 построена на GPU Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами (из 2560 в полной конфигурации) и имеет 10 ГБ памяти GDDR6, соединенной с GPU при помощи 160-битной шины. RX 6700 ненамного быстрее RX 6650XT в 3DMark Time Spy – примерно на 10%.