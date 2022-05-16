Работу танка по позициям ВСУ на «Азовстали» показали с высоты коптера

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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут бои с украинскими боевиками, которые пытаются покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Работу танков по позициям националистов сняли с коптера.
Сейчас над территорией предприятия виднеются густые клубы дыма. Боевые точки боевиков подавляют с помощью пулеметов, танков и ручных гранатометов, передает телеканал РЕН ТВ.
Российские войска и силы республик Донбасса продолжают спецоперацию по демилитаризации Украины. Она началась 24 февраля и нацелена на уничтожение украинских объектов военной инфраструктуры.
Кроме того, Москва оказывает помощь мирному населению республик и Украины. Так, недавно из Московской области прибыла очередная партия с гуманитарной помощью, передает телеканал «360».
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