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    Работу танка по позициям ВСУ на «Азовстали» показали с высоты коптера

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Работу танка по позициям ВСУ на «Азовстали» показали с высоты коптера

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    Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

    Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут бои с украинскими боевиками, которые пытаются покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Работу танков по позициям националистов сняли с коптера.

    Сейчас над территорией предприятия виднеются густые клубы дыма. Боевые точки боевиков подавляют с помощью пулеметов, танков и ручных гранатометов, передает телеканал РЕН ТВ.

    Российские войска и силы республик Донбасса продолжают спецоперацию по демилитаризации Украины. Она началась 24 февраля и нацелена на уничтожение украинских объектов военной инфраструктуры.

    Кроме того, Москва оказывает помощь мирному населению республик и Украины. Так, недавно из Московской области прибыла очередная партия с гуманитарной помощью, передает телеканал «360».

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