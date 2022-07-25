Работу расчетов ЗРК С-300В в ходе спецоперации на Украине показали на видео

Кадры работы расчетов зенитного ракетного комплекса С-300В в рамках спецоперации по демилитаризации Украины опубликовали представители Министерства обороны РФ.
На видеозаписи показано продвижение ЗРК по пересеченной местности, а также развертывание системы. Как отметили в министерстве, подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа несут круглосуточную службу в новых позиционных районах.
«С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов и боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке», — говорится в описании к видео.
Ранее, как передает Ura.ru, в Минобороны России подтвердили удар по военным объектам в порту Одессы. В частности, здесь был уничтожен склад с американскими ракетами Harpoon.