Работники Wildberries сами будут решать, когда получать зарплату. Можно будет хоть ежедневно

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Онлайн-ретейлер Wildberries запускает новый финансовый сервис для своих работников. Он позволит менеджерам пунктов выдачи заказов, сборщикам заказов и приемщикам товаров получать выплаты еженедельно, а в скором времени и ежедневно.





«Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат — даже каждый день. Наша цель — сделать платежный инструмент, который улучшит их жизнь и предоставит полную свободу в управлении своими заработанными средствами», — рассказали в компании.

С новым сервисом cотрудники маркетплейса смогут самостоятельно контролировать свои финансы: просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств, а также тратами в интернет-магазине.