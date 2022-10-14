Работники лондонской галереи оценили ущерб после перформанса с картиной Ван Гога и супом

Сотрудники лондонской национальной галереи, где картину Ван Гога «Подсолнухи» облили томатным супом, оценили ущерб.
Ценное полотно, к счастью, не пострадало, так как находится под стеклом. Немного повреждена лишь рама картины, отметили работники галереи, передает РИА Новости.
Две молодые экоактивистки ранее вылили банку томатного супа на картину Ван Гога и приклеили свои ладони к стене. Девушки таким образом попытались обратить внимание общественности на крайне высокие цены на топливо и неспособность многих людей оплачивать счета за электроэнергию.