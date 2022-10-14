Работники лондонской галереи оценили ущерб после перформанса с картиной Ван Гога и супом

Две молодые экоактивистки ранее вылили банку томатного супа на картину Ван Гога и приклеили свои ладони к стене. Девушки таким образом попытались обратить внимание общественности на крайне высокие цены на топливо и неспособность многих людей оплачивать счета за электроэнергию.