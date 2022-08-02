Работники Lada Ижевск ничего не добились своим письмом Путину. Подписаны приказы на увольнение персонала, производство Vesta перенесут в Тольятти

Как пишет Drom, гендиректор ООО «Лада Ижевск» Денис Носов 2 августа подписал несколько приказов (сканы их имеются в редакции Drom), регламентирующих увольнение персонала с Ижевского автозавода. Согласно этим документам, персонал автозавода должен быть уволен до 31 августа 2022. Таким образом, никаких надежд на то, что производство Vesta оставят в Ижевске, уже нет, а попытка профсоюзной организации завода обратиться с открытым письмом к Путину успеха не имела.





Увольнения предполагается производить по соглашению сторон. Те, кто работает на заводе до 20 лет, получат пять окладов, от 20 до 30 лет – шесть окладов. А работники со стажем более 30 лет получают семь среднемесячных заработных плат.

По сведениям источников Drom в Ижевске, завод продолжит работу как поставщик компонентов для АвтоВАЗа: предприятие производит определённую номенклатуру металлических штампованных деталей для Весты, а также почти все детали из пластика. Если до февраля на заводе работало 3100 человек, а сейчас около 2000, то после 31 августа должно остаться около 200 человек.

Запуск Лады Весты в Тольятти намечен на 1 марта 2023 года. Причём в варианте FL, то есть после фейслифтинга. Ижевский завод всё оставшееся время будет создавать задел комплектующих, после чего штампы, пресс-формы и термопластавтоматы тоже перевезут в Тольятти. Дальнейшая судьба завода определится позднее. Сами работники ИжАвто говорят про интерес к заводу неких китайских фирм.