Работникам завода биопрепаратов во Владимирской области вернули долги по зарплате

Предприятие во Владимирской области задолжало своим сотрудникам свыше двух миллионов рублей. О том, как удалось специалистам вернуть заработанные деньги, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», в течение нескольких месяцев служащим не выдавали зарплату. Тогда работники обратились за помощью к судебным приставам.
Правоохранители проинформировали учреждение о возбуждении исполнительного производства и передали требование о выполнении судебного постановления. Также заводскую администрацию предупредили, что в случае отказа выполнить судебное предписание будет возбуждено уголовное делопроизводство.
Помимо этого, судебные исполнители наложили арест на расчетные счета компании-должника. После этого предприятие сразу погасило всю свою задолженность перед работниками.