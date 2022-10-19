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Работникам завода биопрепаратов во Владимирской области вернули долги по зарплате

Работникам завода биопрепаратов во Владимирской области вернули долги по зарплате
50.fssp.gov.ru / Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Предприятие во Владимирской области задолжало своим сотрудникам свыше двух миллионов рублей. О том, как удалось специалистам вернуть заработанные деньги, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Как пишет издание «Владимирские ведомости», в течение нескольких месяцев служащим не выдавали зарплату. Тогда работники обратились за помощью к судебным приставам.

Правоохранители проинформировали учреждение о возбуждении исполнительного производства и передали требование о выполнении судебного постановления. Также заводскую администрацию предупредили, что в случае отказа выполнить судебное предписание будет возбуждено уголовное делопроизводство.

Помимо этого, судебные исполнители наложили арест на расчетные счета компании-должника. После этого предприятие сразу погасило всю свою задолженность перед работниками.

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RusNewsToday24
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