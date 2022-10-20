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Работник парижского ресторана объяснил, почему выгнал украинок со словами «Да здравствует Путин»

Франция пообещала продолжать накачивать Украину оружием
pxhere.com

Управляющий парижского ресторана Le Cosy Montparnasse рассказал, почему гражданок Украины выгнали из заведения. По словам сотрудника ресторана, украинки отказывались делать заказ.

«Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», — подчеркнул управляющий в беседе с изданием BFM.

Ранее сообщалось, что работник ресторана в Париже выгнал из заведения двух украинок, крикнув им вслед: «Да здравствует Путин! Пока».

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RusNewsToday24
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