Работайте в офисе или увольняйтесь. Илон Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Tesla

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Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, разослал сотрудникам компании письмо, в котором говорится о том, что теперь не имеют права работать удалённо. Точнее, можно работать и дома, но в офисе всё равно придётся быть не мене 40 часов в неделю.

Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе как минимум (и я имею в виду *минимум*) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих.

Илон Маск Генеральный директор уточнил, что под офисом подразумевается именно главный офис Tesla, а не удаленный филиалом, не связанным с должностными обязанностями.





Илона Маска попросили прокомментировать письмо, а также что-то посоветовать людям, которые думают, что идти на работу — это устаревшая концепция. Маск заявил: «Они должны притворяться, что работают в другом месте».