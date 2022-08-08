«Работайте братья»: как тактическая группа лейтенанта Александра Наумова предотвратила провокацию ВСУ

Редакция «Народных Новостей» продолжает знакомить с героями спецоперации и защитниками Донбасса. Головной дозор тактической группы под командованием лейтенанта Александра Наумова сорвал провокацию ВСУ в отношении российских групп.
Продвигаясь по лесополосе в направлении занятых украинскими националистическими формированиями районов Донецкой Народной Республики, российские военнослужащие, которыми командовал лейтенант Наумов, обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника. Оценив обстановку Александр принял решение вступить в бой с превосходящими численностью украинскими диверсантами.
Во время боя лейтенант Наумов был ранен, однако быстро получив медицинскую помощь, продолжил вести огонь по украинским формированиям. Благодаря грамотным действиям лейтенанта потерь в российской тактической группе удалось избежать, тем временем все украинские диверсанты, оказавшие жестокое сопротивление, были уничтожены прицельным огнем.
«Решительные действия лейтенанта, уничтожение националистов и без потерь личного состава — славные у России офицеры! Работайте братья!»;
«Вот так — смело, решительно и без потерь для личного состава и двигайтесь дальше, дорогие наши защитники! Спасибо, Александр Наумов, от всего сердца вам спасибо! А шрамы заживут»;
«Сил и здоровья Александру и всем нашим защитникам!»;
«Ребята, Россия гордится вами!!! Многие думали, что молодежь уже не та… ошиблись, ничего не изменилось — молодежь у нас прекрасная и героическая!!! Мы гордимся вами!!!»;
«Наши бойцы — один десятерых стоит, потому что наше дело правое и нам есть что защищать! Спасибо огромное, Александр, за мужество, за выдержку и профессионализм! Вы настоящий герой! Удачи и скорой победы!»;
«Молодцы Александр и головной дозор тактической группы! Герои! Гордимся! Так держать! Низкий поклон вам! Спасибо за мужество, отвагу, самоотверженность! Выздоравливайте и берегите себя! Победа будет за нами! За мир без нацизма!» — прокомментировали действия лейтенанта пользователи Сети.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.