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Работал все восемь лет: ВСУ обстреляли завод холодильной техники «Донфрост»

Работал все восемь лет: ВСУ обстреляли завод холодильной техники «Донфрост»
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Украинские войска обстреляли известный с советских времен завод холодильной техники «Донфрост» . Об этом сообщает специальный корреспондент «Народных Новостей» с места событий.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Снаряд попал в центр парковки у проходной завода. Судя по всему, взрыватель специально выставляли на осколочное действие. Повреждены десятки окон.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Завод не прекращал свою работу все время конфликта и поставлял продукцию в Россию.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Кроме того, два снаряда легли во дворах жилых домов через дорогу от завода.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Кроме этого, как сообщил наш корреспондент, ВСУ обстреляли жилой дом на улице Скляренко, 16, что в 300-400 метрах от завода.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
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