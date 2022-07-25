Работал все восемь лет: ВСУ обстреляли завод холодильной техники «Донфрост»

Украинские войска обстреляли известный с советских времен завод холодильной техники «Донфрост» . Об этом сообщает специальный корреспондент «Народных Новостей» с места событий.
Снаряд попал в центр парковки у проходной завода. Судя по всему, взрыватель специально выставляли на осколочное действие. Повреждены десятки окон.
Завод не прекращал свою работу все время конфликта и поставлял продукцию в Россию.
Кроме того, два снаряда легли во дворах жилых домов через дорогу от завода.
Кроме этого, как сообщил наш корреспондент, ВСУ обстреляли жилой дом на улице Скляренко, 16, что в 300-400 метрах от завода.