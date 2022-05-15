«Работаем вместе ради совместной работы»: бессвязная речь вице-президента США Харрис обернулась конфузом

«Мы будем работать вместе и продолжим работать вместе, чтобы решать эти проблемы. Решать эти проблемы и работать вместе, поскольку мы продолжаем работать на основе новых норм, правил и соглашений, которые мы соберем для работы вместе. Мы будем работать вместе!» — сказала Харрис.