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    «Работаем вместе ради совместной работы»: бессвязная речь вице-президента США Харрис обернулась конфузом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Работаем вместе ради совместной работы»: бессвязная речь вице-президента США Харрис обернулась конфузом

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    globallookpress.com/ Yuri Gripas – Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис оконфузилась на американском ТВ, произнеся бессвязную и бессодержательную речь, по нескольку раз повторяя одни и те же слова и выражения.

    Кадрами с выступлением Харрис поделились авторы издания URA.RU, переведя ее слова настолько, насколько возможно.

    «Мы будем работать вместе и продолжим работать вместе, чтобы решать эти проблемы. Решать эти проблемы и работать вместе, поскольку мы продолжаем работать на основе новых норм, правил и соглашений, которые мы соберем для работы вместе. Мы будем работать вместе!» — сказала Харрис.

    Ранее «Народные Новости» рассказали о неловкой ситуации, в которую попал американский лидер Джо Байден, назвав Камалу Харрис действующим президентом Соединенных Штатов в ходе выступления на международном саммите США-АСЕАН.

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