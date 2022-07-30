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Работа, требующая стальных нервов: саперы приступили к разминированию освобожденных территории ДНР

Работа, требующая стальных нервов: саперы приступили к разминированию освобожденных территории ДНР
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Украинские войска годами не жалели мин и снарядов, обстреливая и минируя землю Донбасса. Ситуация осложняется тем, что очень часто ВСУ вели минирование без всяких карт и схем, а теперь еще и стали применять кассетные ракеты разбрасывающие противопехотные мины.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Специалисты инженерных войск продолжают утилизировать неразорвавшиеся боеприпасы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Сегодня для мирных жителей опасны не только обстрелы, но и «железо» в земле. Неразорвавшиеся снаряды и мины угрожают людям даже во дворах и в собственных домах, не говоря о дорогах или сельских работах.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Кроме того, после отступления ВСУ остаются брошенные схроны, боекомплекты в обрушенных артиллерией укрытиях и другие опасные предметы.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Поэтому у саперов уже сейчас очень много работы. Значительную часть обнаруженного необходимо уничтожать на месте с помощью подрыва накладных зарядов. Но это не всегда возможно, ведь могут пострадать дома и инфраструктура.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Тогда инженерам приходится идти на риск, извлекать опасные боеприпасы и вывозить их в отдаленные места для уничтожения. Это опасная работа, требующая стальных нервов.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает

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RusNewsToday24
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