Работа, требующая стальных нервов: саперы приступили к разминированию освобожденных территории ДНР

Украинские войска годами не жалели мин и снарядов, обстреливая и минируя землю Донбасса. Ситуация осложняется тем, что очень часто ВСУ вели минирование без всяких карт и схем, а теперь еще и стали применять кассетные ракеты разбрасывающие противопехотные мины.
Специалисты инженерных войск продолжают утилизировать неразорвавшиеся боеприпасы на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».
Сегодня для мирных жителей опасны не только обстрелы, но и «железо» в земле. Неразорвавшиеся снаряды и мины угрожают людям даже во дворах и в собственных домах, не говоря о дорогах или сельских работах.
Кроме того, после отступления ВСУ остаются брошенные схроны, боекомплекты в обрушенных артиллерией укрытиях и другие опасные предметы.
Поэтому у саперов уже сейчас очень много работы. Значительную часть обнаруженного необходимо уничтожать на месте с помощью подрыва накладных зарядов. Но это не всегда возможно, ведь могут пострадать дома и инфраструктура.
Тогда инженерам приходится идти на риск, извлекать опасные боеприпасы и вывозить их в отдаленные места для уничтожения. Это опасная работа, требующая стальных нервов.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает