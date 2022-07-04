Работа российского снайпера по живой силе ВСУ попала на видео

Кадры работы российского снайпера по живой силе Вооруженных сил Украины попали в Сеть, передает «Военное дело».
На кадрах небольшого видеоролика видно, как двое украинских военнослужащих пытаются поменять позицию, проползая открытую местность. В этот момент по ним начинает работать российский снайпер. Первая пуля попадает в одного из них.
Второй военнослужащий пытается вытащить товарища, однако также получает пулю российского снайпера. Примечательно, что после второго точного выстрела, форма украинского военного воспламеняется. Исходя из этого можно сделать вывод, что снайпер применил зажигательный снаряд.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.