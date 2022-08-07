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Работа по созданию базы ДНК погибших стартовала в Мариуполе

Работа по созданию базы ДНК погибших стартовала в Мариуполе
unsplash.com

База ДНК погибших граждан появится в Мариуполе. Подробности рассказал мэр города Константин Иващенко.

В Мариуполе уже развернута работа по поиску и сбору биологического материала умерших. Запуск базы ДНК призван помочь гражданам найти погибших родных и близких, отметил Константин Иващенко в эфире телеканала «‎Соловьев Live».

«У нас развернута большая работа по поиску и сбору биологического материала ДНК. Каждый неопознанный, неузнанный умерший человек, он подвергается анализу, и ДНК его помещается в банк данных», — добавил он.

На восстановление разрушенного Мариуполя в Донецкой Народной Республике может уйти до трех лет. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Работа в этом направлении уже начата.

база днк ДНР Мариуполь
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