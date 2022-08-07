Работа по созданию базы ДНК погибших стартовала в Мариуполе

База ДНК погибших граждан появится в Мариуполе. Подробности рассказал мэр города Константин Иващенко.
В Мариуполе уже развернута работа по поиску и сбору биологического материала умерших. Запуск базы ДНК призван помочь гражданам найти погибших родных и близких, отметил Константин Иващенко в эфире телеканала «Соловьев Live».
«У нас развернута большая работа по поиску и сбору биологического материала ДНК. Каждый неопознанный, неузнанный умерший человек, он подвергается анализу, и ДНК его помещается в банк данных», — добавил он.
На восстановление разрушенного Мариуполя в Донецкой Народной Республике может уйти до трех лет. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Работа в этом направлении уже начата.