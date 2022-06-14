Рабочий из Оренбурга отсудил компенсацию в 300 000 рублей за травму на производстве

Как пишет сетевое издание «Орендей», истец работал на производстве в должности бурильщика. В конце 2020 года там произошел производственный несчастный случай, в результате которого мужчина повредил здоровье и долгое время находился на излечении. В связи с несчастным случаем на производстве пострадавшему дали третью группу инвалидности. Решив, что ему положена компенсация морального вреда, оренбуржец обратился в суд.