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    Рабочий погиб от удара железной болванки на Ижорском заводе в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рабочий погиб от удара железной болванки на Ижорском заводе в Петербурге

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    pixabay.com

    В Петербурге рабочий цеха фирмы «Кортекс» погиб от удара железной болванки. По данному факту инициирована проверка, сообщили в региональном СУ СКР.

    Инцидент произошел днем 19 апреля на территории Ижорского завода. По предварительной информации, во время работы мужчине прилетела в голову железная болванка. От сильного удара он получил серьезную травму головы с дефектом лобной кости.

    В настоящее время все обстоятельства ЧП выясняются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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