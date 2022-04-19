Рабочий погиб от удара железной болванки на Ижорском заводе в Петербурге

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В Петербурге рабочий цеха фирмы «Кортекс» погиб от удара железной болванки. По данному факту инициирована проверка, сообщили в региональном СУ СКР.
Инцидент произошел днем 19 апреля на территории Ижорского завода. По предварительной информации, во время работы мужчине прилетела в голову железная болванка. От сильного удара он получил серьезную травму головы с дефектом лобной кости.
В настоящее время все обстоятельства ЧП выясняются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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