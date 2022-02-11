Рабочий оказался погребен заживо в грунте на стройке метро в Минске

Рабочий оказался погребен заживо в грунте на стройке метро в Минске Новости
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Рабочего засыпало грунтом при строительстве станции метро в Минске. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, милиции и врачи скорой помощи, сообщает МЧС Белоруссии в своем Telegram-канале.

Инцидент случился на территории строительной площадки метрополитена по улице Кижеватова. Информация о состоянии пострадавшего метростроевца не уточняется.

Ранее стало известно, что на стройке новой станции метро «Новаторская» в Москве вспыхнул пожар. По данным экстренных служб российской столицы, возгорание произошло в котловане глубиной 15 метров, сообщал телеканал «360».

 
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