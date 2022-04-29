Qualcomm сможет по-настоящему побороться с Intel, AMD и Apple? Первый процессор Nuvia для ноутбуков выйдет в конце 2023 года

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Компания Qualcomm, похоже, в скором будущем снова попробует посоревноваться с Intel, AMD и теперь уже с Apple на рынке полноценных ПК. Уже в следующем году должен выйти первый процессор Nuvia, предназначенный для ноутбуков с Windows.





Напомним, Qualcomm купила Nuvia, специализирующуюся на разработке процессоров, год назад. Изначально компания пообещала, что первые решения с CPU Nuvia выйдут во второй половине 2022 года. Возможно, планы Qualcomm в силе, просто в этом случае мы получим решения не для ноутбуков.

Что из себя будут представлять новые CPU Qualcomm для ПК, пока вообще неясно, но компания обещает, что они выйдут за пределы привычного уровня производительности. Получится ли у Qualcomm повторить успех Apple с её SoC M1, пока можно лишь гадать.

Но CPU начнут тестировать уже во втором полугодии текущего года, так что мы можем рассчитывать на какие-то утечки. К сожалению, серийные продукты выйдут лишь в конце 2023 года, и то, если Qualcomm не перенесёт запуск. К тому моменту, конечно, и Intel, и AMD, и Apple успеют сменить поколения своих процессоров, возможно, уже дважды.