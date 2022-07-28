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Qualcomm практически подтвердила, что линейка Samsung Galaxy S23 будет использовать только SoC Snapdragon

Qualcomm практически подтвердила, что линейка Samsung Galaxy S23 будет использовать только SoC Snapdragon

Судя по всему, Qualcomm только что подтвердила недавние слухи о том, что линейка Samsung Galaxy S23 может полностью или почти полностью опираться на SoC Snapdragon. 


На мероприятии для инвесторов глава Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon), отвечая на соответствующий вопрос, высказался хоть и не прямо, но достаточно понятно. 

Вы должны думать об этом так: Snapdragon будет поддерживать их линейку продуктов Galaxy, их флагманские продукты Galaxy. И что я могу сказать на данный момент, так это то, что до соглашения мы были на 75% на Galaxy S22. Вы должны думать о том, что мы будем намного лучше на Galaxy S23 и далее.  


Это многолетнее соглашение. И это… наверное, это то, что я могу вам сказать. Вы должны думать о том, что мы питаем их устройства по всему миру 

То есть, если сейчас доля Snapdragon 8 Gen 1 в смартфонах линейки Galaxy S22 составляет 75%, то в линейке Galaxy S23 она будет намного выше. То есть либо 100%, либо около того. И сложно сказать, насколько выгодно будет для Samsung разрабатывать и выпускать условную SoC Exynos 2300, если её будут использовать в условных 5% флагманских смартфонов компании. Так что, вполне возможно, что слухи о полном переходе на решение Qualcomm были верны. 

Qualcomm samsung
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