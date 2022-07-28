Qualcomm практически подтвердила, что линейка Samsung Galaxy S23 будет использовать только SoC Snapdragon

Судя по всему, Qualcomm только что подтвердила недавние слухи о том, что линейка Samsung Galaxy S23 может полностью или почти полностью опираться на SoC Snapdragon.





На мероприятии для инвесторов глава Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon), отвечая на соответствующий вопрос, высказался хоть и не прямо, но достаточно понятно.

Вы должны думать об этом так: Snapdragon будет поддерживать их линейку продуктов Galaxy, их флагманские продукты Galaxy. И что я могу сказать на данный момент, так это то, что до соглашения мы были на 75% на Galaxy S22. Вы должны думать о том, что мы будем намного лучше на Galaxy S23 и далее.

Это многолетнее соглашение. И это… наверное, это то, что я могу вам сказать. Вы должны думать о том, что мы питаем их устройства по всему миру

То есть, если сейчас доля Snapdragon 8 Gen 1 в смартфонах линейки Galaxy S22 составляет 75%, то в линейке Galaxy S23 она будет намного выше. То есть либо 100%, либо около того. И сложно сказать, насколько выгодно будет для Samsung разрабатывать и выпускать условную SoC Exynos 2300, если её будут использовать в условных 5% флагманских смартфонов компании. Так что, вполне возможно, что слухи о полном переходе на решение Qualcomm были верны.