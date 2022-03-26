Пытался солгать: ответ убившего жительницу Донбасса солдата ВСУ ввел в ступор дончан

«За общежитием прятались два украинских танка. На них была

видна символика “Правого сектора” (экстремистская организация, запрещена в Росси). Один из украинских

танков направил ствол в сторону дома напротив. Четвертый выстрел пришелся прямо

в подъезд нашей квартиры. Я тогда не знал, что там была Людмила. Она пряталась

на площадке первого этажа. Я ее обнаружил в камнях, в пыли. С осколочным

ранением в виске», — рассказал мужчина со слезами на глазах.