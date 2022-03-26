Пытался солгать: ответ убившего жительницу Донбасса солдата ВСУ ввел в ступор дончан

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Очередная история бесчинства украинских радикалов произошла
в одном из городов Донбасса. Солдаты ВСУ расстреляли жилой дом из танка, в
результате чего погибла мирная жительница. Ее муж рассказал о трагедии и о том,
что ответил военнослужащий Украины, совершивший это.
Видео с рассказом жителя Донбасса о жестоком убийстве его
жены появилось в Сети. Сначала мужчина сообщил, что в их родном городе от жилых зданий остались
практически руины. Все это является последствием непрекращающегося огня со
стороны ВСУ.
Он также добавил, что к подразделениям украинских
военнослужащих примерно четыре раза в сутки ездил Hummer, скорее всего, привозил
продовольствие и боеприпасы. Между этими промежутками солдаты ВСУ начинали
обстрелы.
Однако, один из таких дней стал для жены местного жителя
последним.
«За общежитием прятались два украинских танка. На них была
видна символика “Правого сектора” (экстремистская организация, запрещена в Росси). Один из украинских
танков направил ствол в сторону дома напротив. Четвертый выстрел пришелся прямо
в подъезд нашей квартиры. Я тогда не знал, что там была Людмила. Она пряталась
на площадке первого этажа. Я ее обнаружил в камнях, в пыли. С осколочным
ранением в виске», — рассказал мужчина со слезами на глазах.
По его словам, после увиденного, он выскочил на улицу и
направился прямиком к стрелявшему солдату.
«Я спросил, зачем он это сделал. А он мне в ответ говорит,
что это не они, а другая сторона», — рассказал житель Донбасса.
Однако буквально через 15 минут, как рассказал мужчина,
войска ДНР подавили силы противника.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися
обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ
помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной
войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были
разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.