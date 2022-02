Пылесос для уборки дома: 5 мест, которые стоит пылесосить чаще

Помню советские пылесосы, тяжелые и шумные. Но уже тогда они здорово упрощали уборку. Современные модели более подвижные и удобные и выполняют сразу несколько функций. Разные насадки помогают добраться до труднодоступных мест и очистить любую поверхность. Так что сейчас пылесос для уборки дома просто незаменим.

© Depositphotos

Я использую его регулярно, стараюсь уделить внимание каждому уголку. Как оказалось, некоторые места в доме нужно пылесосить намного чаще, чем я думала. Мы практически не замечаем пыль, которая там скапливается. Поэтому игнорируем или попросту забываем туда заглянуть. А потом удивляемся, почему на следующий день исчезают все следы наших трудов. Чтобы подольше сохранить чистоту после уборки, регулярно пылесосьте эти 5 мест.

В какие места должен чаще заглядывать пылесос

Выдвижные ящики

Большинство из вас наверняка никогда не пылесосили ящики для одежды. И очень даже зря. Пыль скапливается там довольно быстро, попадая как из воздуха, так и вместе с одеждой. Отсюда и появляется странный запах, а вещи теряют свежесть. Чистку желательно проводить 1–2 раза в месяц. Заодно сложите одежду.

Матрасы и мягкая мебель

© Depositphotos

Регулярно меняете постельное бельё, а спать всё равно не комфортно? Всё дело в пыльных матрасах. Мало того что вы дышите этими микрочастицами во время сна, так еще и поднимаете пыль в воздух при каждом контакте с матрасом. Уверена, будь ваш прикроватный столик живым, давно заработал бы аллергию. Пылесосьте матрас и мягкую мебель 2–3 раза в месяц, чтобы обеспечить в спальне уют и порядок.

Пол под кроватью

© Depositphotos

Еще одно место, до которого редко доходят руки. Это же так сложно! Полбеды, когда ножки высокие. А если приходится двигать кровать или диван? «Ничего страшного, уберу в следующий раз», — повторяете себе во время очередной уборки. А пыль-то накапливается. Не откладывайте на потом, пылесосьте каждую неделю.

Подоконники

© Depositphotos

Если вы их протираете, этого достаточно. Но намного проще пройтись щеткой и собрать паутину и прочий мусор. Делайте это по мере загрязнения, но не реже двух раз в месяц.

Клавиатура

У многих есть привычка есть за компьютером. И все крошки сыпятся на клавиатуру. Самые мелкие легко проникают внутрь, что со временем сказывается на работе техники. Обычная тряпка тут не поможет. Хотя протирать клавиатуру тоже важно. Периодически используйте пылесос для ее чистки, чтобы не пришлось покупать новую.

Вроде мелочи, а на общем порядке сказываются. Теперь не ленюсь, а тщательно пылесошу вышеупомянутые места. Зачем тогда покупать пылесос для уборки дома, если не использовать его по полной. Попробуйте и вы! Вот увидите, разница колоссальная.

