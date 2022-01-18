Пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране стартовал в России

Ростуризм запустил очередной этап программы туристического кешбэка для поездок по стране. Воспользоваться ей можно до 12 апреля.

В рамках программы туроператоры составили порядка двух миллионов предложений. Акция затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта, в связи с чем ожидается повышенный спрос. Участвуют в программе все регионы России. Об этом передает РИА Новости.

«Для туристов подготовлено более двух миллионов разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Среди условий программы — продолжительность отдыха более двух ночей и оплата поездки картой «Мир». Кешбэк составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Новый этап программы стартует осенью.

До 1 марта текущего года Ростуризм обязали разработать проекты для Северного Кавказа. Особое внимание уделят горнолыжным курортам, передает телеканал «360».

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