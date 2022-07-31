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Пятилетний мальчик утонул в бассейне астраханского аквапарка

Пятилетний мальчик утонул в бассейне астраханского аквапарка
pxhere.com

Правоохранители проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика в Астрахани. Он утонул в бассейне, где купался со своей тетей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в аквапарке на улице Джона Рида. По информации ведомства, ребенок зашел в воду в момент, когда находился без присмотра взрослых.

Отдыхающие заметили дошкольника и вытащили его на сушу. Они попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако их усилия не увенчались успехом.

Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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RusNewsToday24
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