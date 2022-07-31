Пятилетний мальчик утонул в бассейне астраханского аквапарка

Правоохранители проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика в Астрахани. Он утонул в бассейне, где купался со своей тетей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в аквапарке на улице Джона Рида. По информации ведомства, ребенок зашел в воду в момент, когда находился без присмотра взрослых.
Отдыхающие заметили дошкольника и вытащили его на сушу. Они попытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако их усилия не увенчались успехом.
Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.