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Пятилетний мальчик погиб под колесами такси при переходе дороги в Серове

Пятилетний мальчик погиб под колесами такси при переходе дороги в Серове
pxhere.com

Водитель такси сбил пятилетнего мальчика, который переходил дорогу в Серове Свердловской области. От полученных травм ребенок скончался до приезда врачей, передает пресс-служба региональной ГИБДД.

Инцидент произошел сегодня днем около дома на проспекте Серова. Свидетелями наезда стали пассажиры такси. Как только горожане почувствовали удар, то попросили водителя остановить автомобиль.

Выйдя из машины, они увидели лежащего на асфальте мальчика и вызвали скорую помощь. В это время водитель сел в иномарку и скрылся с места ДТП.

В настоящий момент в данной ситуации разбираются правоохранители. Они разыскивают родителей мальчика и пытаются установить личность виновника аварии. Проводится проверка.

Еще одно смертельное ДТП произошло ранее в центре Москвы. На Зубовском бульваре Mercedes проехал на красный сигнал светофора и врезался в стену дома, после чего загорелся. Погибли два человека, сообщал «Царьград».

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RusNewsToday24
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