Пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне на Петергофском шоссе

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Пятилетний ребенок захлебнулся водой во время тренировки в одном из
бассейнов Красносельского района Петербурга. Медики оказали профессиональную
помощь юному пострадавшему, что спасло его жизнь. Об этом сообщают «Невские
новости».
По предварительным данным, мальчику стало плохо во время занятия. На
место незамедлительно вызвали бригаду скорой. Очевидцы сначала решили, что
малыш утонул, однако специалисты смогли реанимировать несовершеннолетнего.
Информация о его состоянии не поступала. Другие детали случившегося выясняются.
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