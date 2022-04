Подписывайтесь на новости RNT24 в

Пять стадий любви (и почему многие расстаются уже на третьей)



Каждые отношения начинаются со всеохватывающей страсти, которая затем понемногу утихает. Партнер уже не кажется таким же привлекательным и головокружительным, как раньше. Эти изменения не означают путь к разрыву, они просто перерастают в новую стадию. Если не научиться распознавать стадии любви, то можно никогда не построить настоящий крепкий союз. Психологи выделяют пять этапов любовных отношений.

1. Влюбленность.

Начало общения в паре насыщено романтикой и легкостью. Мы оказываемся под действием коктейля гормонов радости и возбуждения, которые не дают здраво мыслить. Партнеры окрылены своим состоянием, проецируют друг на друга свои мечты и идеалы. Это состояние изначально задумано природой только для продолжения рода. Влюбленностью стоит насладиться сполна. Она является самой волнующей частью отношений.

2. Создание пары.

Эта стадия проявляется в спаде страсти, но приобретении общих целей пары. На данном этапе становятся супругами и родителями, появляется общее имущество, создается план семейной жизни. Много положительных моментов от чувства единства с партнером, удовольствие от совместного проведения времени. В паре преобладает состояние комфорта и защищенности. Хотя некоторые могут скучать по былому накалу эмоций, но, в целом, это стабильный этап отношений. Создается впечатление надежности и незыблемости союза, которые могут рухнуть на следующем этапе.

3. Разочарование.

Партнеры начинают раздражаться без повода, возникают ссоры из-за бытовых проблем, появляются сомнения в чувствах. Данная стадия самая опасная, большинство семей не преодолевает ее. Супруги задерживаются на работе, ищут утешения на стороне, появляются проблемы со здоровьем. Многие считают, что неудовлетворенность браком не стоит терпеть и подают на развод. Люди бросают текущие отношения и строят новые, не учитывая, что пройдут такие же стадии любви. Нужно бороться с причиной недовольства браком, преодолевать кризисное время вместе. Если отношения переживут эту стадию, союз почти невозможно будет сломать.

4. Настоящая любовь.

После эмоциональных переживаний предыдущего этапа, начинается глубокий анализ личностей друг друга и взаимоотношений. Эта стадия искренней и глубокой поддержки, излечивания детских травм личности, прочной любви. Супруги выступают психологами в браке. Они способны спокойно разобраться не только в причинах конфликта, но и конструктивно его решить.

5. Абсолют любви.

Не все пары доходят до этой стадии, потому что предпочитают оставаться на предыдущей. Проведя вместе почти всю жизнь, преодолев все кризисы семейной жизни, супруги накапливают бесценный опыт. На этой стадии пара начинает делиться им с другими, начиная со своих детей и внуков. Возможно, партнеры проводят вместе семинары по счастливой супружеской жизни или пишут совместно книгу.



