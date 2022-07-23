Пять пассажиров пострадали при столкновении автобуса и «газели» под Челябинском

Недавно в Сызрани перевернулся пассажирский автобус. В ДТП пострадали шесть человек, сообщило издание «Царьград» .

Аварию мог спровоцировать 28-летний водитель фургона. Он врезался в ехавший в попутном направлении автобус. Второе транспортное средство от удара перевернулось. Приехавшим на место аварии сотрудникам ГИБДД пришлось организовать реверсивное движение.

В Челябинской области произошла авария с участием автобуса и фургона «газель». Согласно предварительной информации, пострадали пять пассажиров, сообщили в региональном управлении ГИБДД.