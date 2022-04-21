Пять пакетов «схлопнулись»: в Европарламенте признали провал санкций против России

«Хотя ЦБ

России не может использовать большую часть валютных резервов, которые заморожены,

ему удалось избежать дефолта благодаря все еще доступным резервам и золоту, а

также благодаря бюджету, который, по прогнозам, достигнет рекордного профицита

в 2022 году из-за экспорта углеводородов по рекордно высоким ценам», — отметил Макаллистер.