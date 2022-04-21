Пять пакетов «схлопнулись»: в Европарламенте признали провал санкций против России

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Введенные
против России пять пакетов санкций не привели к краху экономики России, которая
показывает свою устойчивость, констатировал депутат Европарламента Давид
Макаллистер. Ролик с выступлением парламентария показали в эфире программы «60 минут».
Несмотря на
беспрецедентное количество санкций, они предусматривают огромное количество
исключений, напомнил Макаллистер. По его мнению, именно поэтому ограничения
оказались неэффективными и никак не влияют на решения Москвы. Чиновник признал:
Европа не ожидала, что РФ окажется настолько стойкой.
«Сразу после
принятия санкций, казалось, что макроэкономический шок вот-вот случится, но ситуация в России стабилизировалась, и курс российского рубля выше, чем до 24
февраля», —
посетовал евродепутат.
Вопреки
ожиданиям западных политиков, наряду с рублем растет и российский бюджет.
Никакого дефолта не предвидится.
«Хотя ЦБ
России не может использовать большую часть валютных резервов, которые заморожены,
ему удалось избежать дефолта благодаря все еще доступным резервам и золоту, а
также благодаря бюджету, который, по прогнозам, достигнет рекордного профицита
в 2022 году из-за экспорта углеводородов по рекордно высоким ценам», — отметил Макаллистер.
Ранее правозащитница
Татьяна Монтян предупредила
украинских беженцев о проблемах в Европе из-за неэффективности санкций против
РФ.