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    Пять пакетов «схлопнулись»: в Европарламенте признали провал санкций против России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пять пакетов «схлопнулись»: в Европарламенте признали провал санкций против России

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    Федеральное агентство новостей

    Введенные
    против России пять пакетов санкций не привели к краху экономики России, которая
    показывает свою устойчивость, констатировал депутат Европарламента Давид
    Макаллистер. Ролик с выступлением парламентария показали в эфире программы «60 минут».

    Несмотря на
    беспрецедентное количество санкций, они предусматривают огромное количество
    исключений, напомнил Макаллистер. По его мнению, именно поэтому ограничения
    оказались неэффективными и никак не влияют на решения Москвы. Чиновник признал:
    Европа не ожидала, что РФ окажется настолько стойкой.

    «Сразу после
    принятия санкций, казалось, что макроэкономический шок вот-вот случится, но ситуация в России стабилизировалась, и курс российского рубля выше, чем до 24
    февраля», —
    посетовал евродепутат.

    Пять пакетов «схлопнулись»: в Европарламенте признали провал санкций против России
    Федеральное агентство новостей

    Вопреки
    ожиданиям западных политиков, наряду с рублем растет и российский бюджет.
    Никакого дефолта не предвидится.

    «Хотя ЦБ
    России не может использовать большую часть валютных резервов, которые заморожены,
    ему удалось избежать дефолта благодаря все еще доступным резервам и золоту, а
    также благодаря бюджету, который, по прогнозам, достигнет рекордного профицита
    в 2022 году из-за экспорта углеводородов по рекордно высоким ценам», — отметил Макаллистер.

    Ранее правозащитница
    Татьяна Монтян предупредила
    украинских беженцев о проблемах в Европе из-за неэффективности санкций против
    РФ.

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