Пять изменений в работе организма могут указать на раннее развитие сахарного диабета

Многие люди длительное время даже не подозревают, что больны сахарным диабетом. Однако у этого недуга существуют пять скрытых симптомов, заявила эндокринолог Кливлендской клиники доктор Мэри Воиууклис Келлис.
Частое мочеиспускание говорит о стремлении организма избавиться от избытка сахара в крови. Диабет второго типа также сопровождается постоянной жаждой, потемнением мочи и сухостью во рту, передает «Профиль».
«Часто люди с диабетом начинают видеть все расплывчато и нечетко. Так как в вашем организме увеличивается уровень сахара, в хрусталике может образовываться жидкость, которая и делает картинку нечеткой», — говорится в материале.
Покалывание в конечностях является еще одним симптомом сахарного диабета. Он объясняется нарушением притока крови к пальцам ног и рук.