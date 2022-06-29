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Пять изменений в работе организма могут указать на раннее развитие сахарного диабета

Пять изменений в работе организма могут указать на раннее развитие сахарного диабета
pxhere.com

Многие люди длительное время даже не подозревают, что больны сахарным диабетом. Однако у этого недуга существуют пять скрытых симптомов, заявила эндокринолог Кливлендской клиники доктор Мэри Воиууклис Келлис.

Частое мочеиспускание говорит о стремлении организма избавиться от избытка сахара в крови. Диабет второго типа также сопровождается постоянной жаждой, потемнением мочи и сухостью во рту, передает «Профиль».

«Часто люди с диабетом начинают видеть все расплывчато и нечетко. Так как в вашем организме увеличивается уровень сахара, в хрусталике может образовываться жидкость, которая и делает картинку нечеткой», — говорится в материале.

Покалывание в конечностях является еще одним симптомом сахарного диабета. Он объясняется нарушением притока крови к пальцам ног и рук.

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