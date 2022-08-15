Пять человек стали жертвами аварии с участием машины скорой помощи в Нижнем Тагиле

Автомобиль скорой помощи попал в аварию в Нижнем Тагиле. В результате происшествия погибли пять человек. Об этом ТАСС рассказали в местных экстренных службах.
Собеседник издания заявил, что инцидент произошел из-за подростков, которые угнали автомобиль и ехали на большой скорости от сотрудников правоохранительных органов. В ходе погони преступники пытались скрыться от полицейских на скорости 170 километров в час. В результате правонарушители врезались в машину скорой помощи.
Скорая во время трагедии ехала на вызов. Происшествие унесло жизни пяти человек. Жертвы аварии скончались на месте. Двое получили травмы.