Пять человек стали жертвами аварии с участием машины скорой помощи в Нижнем Тагиле

Собеседник издания заявил, что инцидент произошел из-за подростков, которые угнали автомобиль и ехали на большой скорости от сотрудников правоохранительных органов. В ходе погони преступники пытались скрыться от полицейских на скорости 170 километров в час. В результате правонарушители врезались в машину скорой помощи.