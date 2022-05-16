Пять человек пострадали при столкновении маршрутки с двумя автомобилями в Омске

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Массовая авария с участием маршрутки и двух автомобилей произошла в Омске. В результате столкновения пострадали пять пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Инцидент произошел на Заозерной улице. Предварительно установлено, что водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего врезался в «газель», в которой ехали семь пассажиров. От удара маршрутку отбросило, в результате чего произошло столкновение с Lada Kalina.
В результате пострадали пять пассажиров «газели», один из которых — ребенок. Всем им диагностировали ушибы и ссадины.
По данному факту правоохранители начали проверку, направленную на установление причин столкновения. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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