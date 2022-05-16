Пять человек пострадали при столкновении маршрутки с двумя автомобилями в Омске

Инцидент произошел на Заозерной улице. Предварительно установлено, что водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего врезался в «газель», в которой ехали семь пассажиров. От удара маршрутку отбросило, в результате чего произошло столкновение с Lada Kalina.