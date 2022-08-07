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Пьяный житель Нового Уренгоя набросился на полицейского с кулаками

Пьяный житель Нового Уренгоя набросился на полицейского с кулаками
pxhere.com

Жители Нового Уренгоя пожаловались в полицию на 37-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок. Прибывшие на место правоохранители задержали нетрезвого дебошира и доставили в отделение.

Во время задержания пьяный житель отказывался выполнять законные требования стражей порядка и проявлял к ним агрессию. В какой-то момент он вовсе набросился на одного из полицейских и повредил его фирменное обмундирование, пишет сайт «Красный север».

В итоге против мужчины было возбуждено уголовное дело части 1 статьи 318 УК РФ. В июле состоялся суд, который обязал хулигана выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

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RusNewsToday24
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