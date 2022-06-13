Пьяный житель Ленобласти не заметил пропажи четырехлетнего племянника во время прогулки

Правоохранители и волонтеры организовали масштабные поиски четырехлетнего мальчика, который пропал в Гатчинского района Ленобласти. Происшествие случилось в поселке Войсковицы, сообщили местные СМИ.
По словам матери, утром 13 июня ребенок ушел гулять с ее 36-летним братом. Позже безработный мужчина вернулся домой без племянника в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, что в момент исчезновения малыш был одет в зеленую кофту с капюшоном, оранжевую кепку, синие джинсы и такого же цвета кеды. В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.