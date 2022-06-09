Пьяный житель Бурятии зарезал 15-летнего подростка из-за ревности к жене

Обвиняемый и потерпевший вышли на улицу, чтобы разобраться. Разъяренный хозяин во время спора схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Подросток скончался на месте. Злоумышленник вскоре обратился в полицию и сознался в преступлении.