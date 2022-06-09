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Пьяный житель Бурятии зарезал 15-летнего подростка из-за ревности к жене

Пьяный житель Бурятии зарезал 15-летнего подростка из-за ревности к жене
pxhere.com

Следователи предъявили обвинение в убийстве 23-летнему жителю села Петропавловка. По версии бурятского СУ СКР, мужчина расправился с 15-летним юношей.

Фигурант устроил дома застолье и пригласил знакомых. Вскоре в гости пришел подросток. Пьяному хозяину показалось, что юноша оказывал знаки внимание его супруге во время посиделок. 

Обвиняемый и потерпевший вышли на улицу, чтобы разобраться. Разъяренный хозяин во время спора схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Подросток скончался на месте. Злоумышленник вскоре обратился в полицию и сознался в преступлении. 

Ссора стала поводом для убийства мужчины в городе Щелково. Следователи выяснили, что ножевые ранения ему нанесла сожительница, сообщило издание РИАМО.

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