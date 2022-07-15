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Пьяный водитель поджег сотрудника ГИБДД в Башкирии

Пьяный водитель поджег сотрудника ГИБДД в Башкирии
pxhere.com

Автоинспектор серьезно пострадал по вине буйного водителя в Бурятии. Офицер полиции госпитализирован, в отношении злоумышленника возбуждено дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

В Кугарчинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Сидевшему за рулем мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в организме. Водитель отказался. Проверка показала, что ранее он был лишен прав, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 Стражи порядка начали составлять протокол. Злоумышленник в это время достал канистру бензина и попытался облить свою машину. Автоинспекторы помешали ему это сделать. Они забрали у него емкость, но топливо попало силовику на руки и одежду. Дебошир в это время поджег бензин. Сотрудник ГИБДД получил сильные ожоги.

 

 

 

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