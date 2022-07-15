Пьяный водитель поджег сотрудника ГИБДД в Башкирии

Стражи порядка начали составлять протокол. Злоумышленник в это время достал канистру бензина и попытался облить свою машину. Автоинспекторы помешали ему это сделать. Они забрали у него емкость, но топливо попало силовику на руки и одежду. Дебошир в это время поджег бензин. Сотрудник ГИБДД получил сильные ожоги.