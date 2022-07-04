Пьяный петербуржец расстрелял Mercedes на Октябрьской набережной

Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного молодого человека, который обстрелял автомобиль на Октябрьской набережной в Петербурге.
Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестный открыл огонь по иномарке Mercedes-Benz. Стражи порядка задержали на месте происшествия пьяного 25-летнего местного жителя. Под машиной был обнаружен пневматический пистолет и банка с пулями.
Установлено, что мужчина уже имеет судимость за кражу. Кроме того, выяснилось, что он дал подписку о невыезде за фиктивную постановку на учет восьмерых мигрантов.
Хозяйкой поврежденного авто оказалась 28-летняя петербурженка. Она написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.