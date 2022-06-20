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Пьяный мужчина вытолкнул ребенка с балкона во время ссоры с супругой в Екатеринбурге

Пьяный мужчина вытолкнул ребенка с балкона во время ссоры с супругой в Екатеринбурге
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Правоохранители выясняют обстоятельства травмирования 11-летнего ребенка в Екатеринбурге. Мужчина вытолкнул сына с балкона второго этажа, когда тот встал на защиту матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на бывшую жену. Мальчик попытался оказать сопротивление дебоширу, в этот момент женщина успела выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь.

Злоумышленник, оставшись наедине с несовершеннолетним, переключил агрессию на него. Школьник побежал на балкон, желая спрятаться, однако впоследствии был сброшен отцом вниз.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Москве мать с ребенком выпали из окна жилого дома, передает РИАМО. Медикам не удалось спасти жизнь несовершеннолетнего.

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