Пьяный мужчина вытолкнул ребенка с балкона во время ссоры с супругой в Екатеринбурге

Правоохранители выясняют обстоятельства травмирования 11-летнего ребенка в Екатеринбурге. Мужчина вытолкнул сына с балкона второго этажа, когда тот встал на защиту матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на бывшую жену. Мальчик попытался оказать сопротивление дебоширу, в этот момент женщина успела выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь.
Злоумышленник, оставшись наедине с несовершеннолетним, переключил агрессию на него. Школьник побежал на балкон, желая спрятаться, однако впоследствии был сброшен отцом вниз.
Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В Москве мать с ребенком выпали из окна жилого дома, передает РИАМО. Медикам не удалось спасти жизнь несовершеннолетнего.