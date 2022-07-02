Пьяный мужчина уснул голым посреди центральной улицы Краснокаменска

Житель Забайкалья разделся догола на центральной улице Краснокаменска, раскидал одежду и уснул на асфальте. Об этом рассказал новостной Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск» со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел сегодня утром. Шокированные горожане, ставшие невольными свидетелями обнаженного дебоша, вызвали сотрудников Росгвардии.
Прибывшие на место бойцы ведомства накрыли мужчину пледом, после чего обратились к медикам, которые установили, что местный житель очень пьян. Позднее нарушителя общественного спокойствия передали родственникам.
Недавно в Екатеринбурге правоохранители задержали группу молодых дебоширов. Юноши пили алкоголь, ругались, кричали и мусорили ночью около дома, мешая жильцам спать, сообщал телеканал «360».