Пьяный мужчина-инвалид упал в реку и утонул в центре Челябинска

Тело мужчины без признаков жизни извлекли из реки Миасс в центре Челябинска. Происшествие случилось напротив кинотеатра «Родина», сообщили местные СМИ.
Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Согласно предварительной информации, погибшим является инвалид второй группы. Он шел по набережной в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент перегнулся через ограждение и упал в воду, рассказали очевидцы.
На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Стражи порядка организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.