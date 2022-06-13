Пьяный мужчина-инвалид упал в реку и утонул в центре Челябинска

Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Согласно предварительной информации, погибшим является инвалид второй группы. Он шел по набережной в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент перегнулся через ограждение и упал в воду, рассказали очевидцы.