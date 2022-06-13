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Пьяный мужчина-инвалид упал в реку и утонул в центре Челябинска

Пьяный мужчина-инвалид упал в реку и утонул в центре Челябинска
pexels.com

Тело мужчины без признаков жизни извлекли из реки Миасс в центре Челябинска. Происшествие случилось напротив кинотеатра «Родина», сообщили местные СМИ.

Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Согласно предварительной информации, погибшим является инвалид второй группы. Он шел по набережной в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент перегнулся через ограждение и упал в воду, рассказали очевидцы.

На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Стражи порядка организовали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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RusNewsToday24
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