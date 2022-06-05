Пьяный инспектор ДПС за рулем иномарки протаранил две легковушки в Подмосковье

В результате пострадали три человека. Их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящий момент обстоятельства инцидента устанавливаются.

По предварительной информации, старший лейтенант ГИБДД управлял машиной Volkswagen Passat. В момент аварии правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудник дорожно-патрульной службы врезался в два автомобиля, остановившихся на дороге из-за ДТП. Происшествие случилось на 23-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье.