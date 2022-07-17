Пьяный байкер получил ранение при попытке ударить полицейского отверткой в Петербурге

Полицейский достал табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух, однако мужчину это не остановило — пришлось стрелять на поражение. Нападавший получил ранение ноги, ему оказали первую помощь и увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.