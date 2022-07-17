Пьяный байкер получил ранение при попытке ударить полицейского отверткой в Петербурге

Мотоциклист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить отверткой полицейского. Инцидент произошел в Петербурге на Прибрежной улице.
Стражи порядка остановили мотоцикл, которым управлял пьяный мужчина, лишенный прав. Он вел себя агрессивно и отказался проходить медосвидетельствование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Вместе с байкером был его брат, из сумки которого нетрезвый злоумышленник достал отвертку и набросился с ней на правоохранителя.
Полицейский достал табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух, однако мужчину это не остановило — пришлось стрелять на поражение. Нападавший получил ранение ноги, ему оказали первую помощь и увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Кемеровской области задержанный напал на полицейских в туалете.