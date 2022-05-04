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    Пьяный житель Губкинска выкрал три ножа из чужой квартиры

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пьяный житель Губкинска выкрал три ножа из чужой квартиры

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    pixabay.com/PD.

    Алкогольные похождения жителя Губкинска закончились похищением трех ножей из чужой квартиры. Теперь 33-летнего вора ждет суд.

    По информации СУ СКР по Ямалу, инцидент произошел еще в феврале текущего года. Пьяный житель Губкинска попал в подъезд и поднялся к незнакомой ему квартире. Он повредил дверной замок и зашел внутрь.

    Хозяев квартиры на месте не оказалось. Горожанин взял три ножа и покинул дом. Правоохранители быстро отыскали вора и задержали его. Дело с обвинительным заключением поступило в суд, пишет сайт «Красный Север».

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