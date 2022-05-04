Пьяный житель Губкинска выкрал три ножа из чужой квартиры

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Алкогольные похождения жителя Губкинска закончились похищением трех ножей из чужой квартиры. Теперь 33-летнего вора ждет суд.
По информации СУ СКР по Ямалу, инцидент произошел еще в феврале текущего года. Пьяный житель Губкинска попал в подъезд и поднялся к незнакомой ему квартире. Он повредил дверной замок и зашел внутрь.
Хозяев квартиры на месте не оказалось. Горожанин взял три ножа и покинул дом. Правоохранители быстро отыскали вора и задержали его. Дело с обвинительным заключением поступило в суд, пишет сайт «Красный Север».
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